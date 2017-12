Eine Wiederbelebung des Flächentarifvertrags für die private Entsorgungswirtschaft rückt offenbar in immer weitere Ferne. Zwar forderte die Kleine Tarifkommission des BDE die Gewerkschaft Verdi zur Rückkehr am den Verhandlungstisch auf. Gleichzeitig übt der BDE in einem Schreiben an die "Lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" aber heftige Kritik an der bisherigen Verhandlungsführung der Gewerkschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...