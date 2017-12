...das böse Erwachen gibt's gratis dazu"Wir werden das Land wachsen lassen, wir werden Jobs wachsen lassen, wir werden alles wachsen lassen." Rosarot ist die Brille, die Donald Trump trägt, wenn er von seinem ersten Erfolg in der fast ein Jahr alten Präsidentschaft spricht. Im Eilverfahren haben die Republikaner am Wochenende die umstrittene US-Steuerreform durch den Senat gepeitscht. Wachsen wird durch sie laut anerkannten Experten aber vor allem eines: Das Budgetdefizit und damit der ohnehin bereits horrende Schuldenberg der USA. Selbst eine Verlängerung der Party an den Aktienmärkten ist laut wikifolio-Tradern keine ausgemachte Sache.Lektion 1: Wie man sich effizient verschuldetEs ist Samstag, frühmorgens um 2 Uhr: Die Entscheidung ist knapp. Mit 51 von 100 Stimmen beschließt der US-Senat die Umsetzung des umfangreichsten steuerpolitischen Eingriffes seit der Ära von Ronald Reagan (Details zum Entwurf siehe untenstehende Tabellen). Die Befürworter hoffen auf einen von niedrigen Steuern ausgelösten Wirtschaftsboom, der unterm Strich mehr Geld in die Staatskasse spült. Gegner kritisieren, das von der Steuerreform vor allem Reiche und Unternehmen profitieren.Wahrscheinlicher ist außerdem, dass letztlich nicht mehr sondern weniger Geld in der Staatskasse bleibt, befürchtet wikifolio-Trader Lars Gappenberger aka "patheus": "Mittel- bis langfristig gesehen ist die Reform ein spannendes Experiment, wobei meiner Meinung nach die Risiken durch die deutliche Zunahme der Staatsverschuldung überwiegen."Das Haushaltsbüro des Kongresses rechnet vor: Die Schulden werden sich in den kommenden zehn Jahren um gut eine Billion Dollar erhöhen. Andere Schätzungen gehen sogar von einem zusätzlichen Haushaltsloch von 1,4 oder 1,5 Billionen Dollar aus. Dabei sitzen die Amerikaner bereits jetzt auf einem Schuldenberg von 20 Billionen Dollar. Bob Corker hatte daher auch einen Automatismus gefordert, bei dem die Steuern wieder steigen sollten, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...