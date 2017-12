Bad Marienberg - Im Dezember 2017 wird der Geschäftsbetrieb der RENÉ LEZARD Mode GmbH, einer der führenden deutschen Modehersteller, in eine neue Aktiengesellschaft, die zukünftige RENÉ LEZARD Mode AG, übertragen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

