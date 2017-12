Wien - Wylie Tollette kehrt Anfang Januar 2018 zu Franklin Templeton zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Dort werde der die neu geschaffene Rolle eines "Head of Client Investment Solutions" für den Geschäftsbereich Multi-Asset Solutions übernehmen. Tollette werde dabei an Ed Perks, Investmentchef des Bereichs Multi-Asset Solutions, berichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...