Wien - In die französische Fondsbranche kommt Bewegung, so die Experten von "FONDS professionell".Gleich drei Transaktionen würden aufhorchen lassen. So übernehme La Financière de l'Echiquier das Asset-Management-Geschäft von Primonial. Dazu würden die beiden Boutiquen Alta-Rocca und Stamina zählen. Mit der Übernahme klettere das verwaltete Vermögen von La Financière de l'Echiquier auf mehr als zehn Milliarden Euro. Damit steige das Haus nach eigenen Angaben unter die fünf größten unabhängigen Fondsgesellschaften Frankreichs auf. Im Gegenzug erhalte Primonial einen Anteil von 40 Prozent an La Financière de l'Echiquier.

