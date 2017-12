Wien - Scalable Capital verstärkt sein Management-Team mit Thiemo Krink als Investmentchef, so die Experten von "FONDS professionell".Der Informatiker stoße von Allianz Global Investors zu Scalable Capital, wo er als Europa-Chef für das Portfolio-Risikomanagement zuständig gewesen sei und zuletzt als Portfoliomanager für die Bereiche Multi Asset, Alternatives und Insurance gearbeitet habe. Vor seiner Zeit bei der Allianz, wo er seit 2006 gearbeitet habe, sei er außerordentlicher Professor für Computer Science an der Universität Aarhus in Dänemark gewesen.

