Neustar, Inc., ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, hat heute SiteProtect NG (Next Generation) vorgestellt, seine neue Lösung zum Schutz von Marken vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service).

Es handelt sich um die jüngste eigens entwickelte DDoS-Abwehrlösung des Unternehmens, die auf die Sicherheitsanforderungen aller Marken sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud ausgerichtet ist, um Cyberbedrohungen der nächsten Generation zu bewältigen. Mit diesem leistungsstarken Upgrade wird die preisgekrönte SiteProtect-Lösung von Neustar um die hochmoderne WAF-Lösung (Web Application Firewall) ergänzt, um den Netzwerkschutz auf die Anwendungsschicht auszudehnen. Eine neue Echtzeit-Benutzeroberfläche bietet konsolidierte, umfassende Trendanalysen und ermöglicht Marken einen beispiellosen Zugriff auf angriffsbezogene Forensik, die von herkömmlichen Verteidigungsdiensten derzeit nicht geboten wird.

"Jahrelange Erfahrungen und Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheitstechnik sind in die Entwicklung des Verteidigungsnetzwerks und Betriebsportals SiteProtect NG eingeflossen", sagte Barrett Lyon, Vice President, Research and Development, Neustar Security Solutions. "Neustar investiert auf architektonischer Ebene in die künftige DDoS-Abwehr und betrachtet den Ausbau und die stärkere Integration seines Portfolios an Sicherheitslösungen als langfristiges strategisches Engagement für das Unternehmen."

"Die Kunden von Neustar verfügen über den besten Schutz, das beste Benutzererlebnis, die größte Auswahl an Konfigurationen und leistungsstarke Analytik. DDoS-Angriffe werden Marken rund um den Globus auf absehbare Zeit weltweit vor erhebliche Herausforderungen im Hinblick auf ihre betriebliche Effizienz stellen und unsere Investitionen in Abwehrlösungen werden zügig fortgesetzt", ergänzte Lyon.

SiteProtect NG verändert die herkömmliche Gestaltung des Netzwerkschutzes, bei dem eine große Zahl kleiner Scrubbing-Centren mit weniger, sehr gut geschützten und eng verbundenen Standorten zum Einsatz kommt. Mit dem Netzwerk SiteProtect NG wurden große, ausgedehnte Knoten, die jeweils über Scrubbing-Kapazitäten von mehreren Terabit verfügen, in Nordamerika, Europa und Asien installiert, wobei Anfang 2018 ebenfalls Installationen in Südamerika, Afrika, Australien und Indien geplant sind.

"DDoS-Angriffe erreichten im Jahr 2017 ein noch nie dagewesenes Niveau und alle Trends, die Neustar aufzeigt, deuten darauf hin, dass sich die Situation im Jahr 2018 dramatisch verschlechtern wird. Sowohl privat als auch staatlich finanzierte Cyberkriminelle verfügen über die Mittel, um operativ auf einzelne Marken zu zielen oder Brute-Force-Angriffe zu initiieren, die weltweit katastrophale Schäden verursachen können. Viele Cybersicherheitsexperten arbeiten unaufhörlich, da Angreifer tagtäglich Verteidigungssysteme erkunden und oft durchbrechen", kommentierte Rodney Joffe, Senior Vice President und Fellow, Neustar.

"Mit zukunftssicheren Abwehrnetzwerken, die Angriffe stoppen, bevor sie ihr Ziel erreichen, können Marken jedes Jahr Milliardenbeträge sparen, da sie sich vor den Auswirkungen von DDoS-Angriffen schützen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Neustar sind gut angelegt, da angesichts dieser Herausforderungen ständig innovativ gearbeitet werden muss, und sie schützen inzwischen Tausende von Marken vor einer immer vielfältigeren Bedrohungslandschaft. SiteProtect NG ist ein Produkt, das die neuesten Innovationen im Bereich der Internetsicherheit nutzt und sich der Entwicklung bestehender und zukünftiger Anforderungen anpasst."

Neustar ermöglicht seinen Kunden eine bessere Kontrolle und bietet mehr Funktionen, um ihre Marken besser vor DDoS-Angriffen zu schützen als je zuvor. Das Abwehrnetzwerk SiteProtect NG kombiniert innovative Technologien und Weiterentwicklungen bestehender Sicherheitslösungen von Neustar mit leistungsstarken Datenverkehrsanalysen auf Basis von Datenanalysen des maschinellen Lernens. Dadurch erhalten Marken umfassende Trend- und Angriffsanalysen, die ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern, sodass sie künftig intelligentere Entscheidungen über die Konfiguration ihrer Netzwerksicherheit treffen können.

