Die UBS hat Deutsche Wohnen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe auf der Fachkonferenz "UBS Global Real Estate" mit das größte Investoreninteresse hervorgerufen, schrieb Analyst Osmaan Malik in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Management-Teams der deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen seien sehr optimistisch mit Blick auf das weitere Wachstum am heimischen Markt gewesen./ck/edh Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN: DE000A0HN5C6