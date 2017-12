Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge von Rudolf Staudigl und Christian Hartel

Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge von Rudolf Staudigl und Christian Hartel 07.12.2017

- RUDOLF STAUDIGL BLEIBT VORSTANDSVORSITZENDER BIS 2021 - VORSTANDSMITGLIED CHRISTIAN HARTEL FÜR WEITERE FÜNF JAHRE IM AMT BESTÄTIGT

- PETER-ALEXANDER WACKER, VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS: "RUDOLF STAUDIGL IST GARANT FÜR DEN ERFOLGSKURS DES UNTERNEHMENS"

München, 7. Dezember 2017 - Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat in seiner heutigen Sitzung den Vorsitzenden des Vorstands Dr. Rudolf Staudigl (63) in seinem Amt bestätigt. Der Aufsichtsrat folgt dabei dem Wunsch von Staudigl, seinen Vertrag um drei Jahre zu verlängern. Der aktuelle Vertrag des Konzernchefs, der dem Münchner Chemieunternehmen seit dem Jahr 2008 vorsteht, läuft noch bis zum 30. September 2018. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat das Mandat von Dr. Christian Hartel (46), der 2015 in den Vorstand von WACKER berufen worden war, bis 2023 verlängert. Hartels gegenwärtiger Vertrag endet am 31. Oktober 2018.

Dr. Peter-Alexander Wacker, Vorsitzender des Aufsichtsrats, dankte Staudigl und Hartel für ihren Einsatz im Unternehmen. "Der Vorstand hat in den vergangenen Jahren die Internationalisierung von WACKER erfolgreich vorangetrieben und mit dem konsequenten Ausbau unserer Standorte in Europa, Amerika und Asien die Grundlage für unser weiteres profitables Wachstum gelegt. Rudolf Staudigl ist als Vorstandsvorsitzender mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung im Unternehmen ein Garant dafür, dass die strategische Ausrichtung des Konzerns weiter auf einem guten Kurs bleibt", sagte Wacker.

Dr. Rudolf Staudigl Dr. Rudolf Staudigl studierte Chemie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und schloss 1981 seine Promotion zum Dr. rer. nat. ab. Nach Forschungstätigkeiten an der Harvard University in Cambridge (USA) und der Ludwig-Maximilians-Universität trat Staudigl 1983 in die Wacker Siltronic AG ein. 1989 wurde er zum Vice President Operations der Wacker Siltronic Corporation in Portland, Oregon (USA) berufen, deren Gesamtleitung er 1990 übernahm. 1993 wurde Staudigl zum Mitglied der Geschäftsführung der Wacker Siltronic AG ernannt, 1995 zum Mitglied der Geschäftsführung der Wacker Chemie GmbH. Seit 2005 ist er Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG. Zum Vorsitzenden des Vorstands wurde Staudigl im Mai 2008 berufen.

Dr. Christian Hartel Dr. Christian Hartel studierte Chemie an der Universität Konstanz und promovierte an den Universitäten Genf und Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 begann er seine Berufslaufbahn bei der Managementberatung Bain & Company und wechselte 2003 in die Konzernentwicklung von WACKER. Nach verschiedenen Managementaufgaben in den Geschäftsbereichen WACKER BIOSOLUTIONS und WACKER SILICONES übernahm er im Jahr 2010 die Führung der Zentralabteilung Rohstoffeinkauf. 2012 wurde ihm die Leitung des Geschäftsbereichs WACKER SILICONES übertragen. In den Vorstand der Wacker Chemie AG wurde Hartel im November 2015 berufen.

Die Inhalte dieser Presseinformation sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z.B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.

München, 7. Dezember 2017

