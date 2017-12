BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erweitert Vorstand mit Familienmitglied

Schrobenhausen - In ihrer heutigen Sitzung haben Vorstand und Aufsichtsrat des internationalen Bau- und Maschinenbaukonzerns eine Erweiterung des Vorstands der BAUER Aktiengesellschaft beschlossen. Zum 1. Januar 2018 wird mit Florian Bauer ein Mitglied der Gründerfamilie den Vorstand ergänzen.

Florian Bauer ist studierter Bauingenieur und seit 2011 im Unternehmen tätig. Er begann seine Tätigkeit als Projektingenieur bei der BAUER Spezialtiefbau GmbH, zeichnete anschließend als Bauleiter für mehrere große Projekte in Malaysia verantwortlich und führte zeitweise die Niederlassung in Singapur. Seit 2015 ist Florian Bauer Mitglied der Geschäftsleitung der BAUER Spezialtiefbau GmbH, zuständig für den Geschäftsbereich Technik sowie die Themenbereiche "Bauen digital", Innovation sowie Forschung und Entwicklung.

Im Vorstand übernimmt Florian Bauer die Ressorts Digitalisierung, Entwicklungskoordination, Weiterbildung und Unternehmenskultur, wird dabei aber weiterhin für die BAUER Spezialtiefbau GmbH als Mitglied der Geschäftsleitung tätig sein und dort einen Teil seiner Aufgabengebiete unverändert verantworten. Bei den Ressorts der weiteren Vorstandsmitglieder der BAUER AG gibt es keine Veränderungen.

Das Thema Digitalisierung nimmt auch bei der BAUER Gruppe einen immer größeren Stellenwert ein. Ein wichtiger Impulsgeber für die Digitalisierung im Bauwesen ist dabei Building Information Modeling (BIM). Aber auch im Maschinenbau wird sich dieser Trend weiter verstärken und viele der Geschäftsprozesse beeinflussen. Um eine einheitliche Strategie über alle Teile des Konzerns voranzutreiben, wurde das Ressort nun in der BAUER AG unter Florian Bauer installiert, der bereits im Baubereich die Umsetzung des Konzepts "Bauen digital" verantwortete.

"Für Bauer spielt die Digitalisierung eine immer bedeutsamere Rolle, daher ist es umso wichtiger, dass alle Konzernbereiche hier an einem Strang ziehen und die Chancen auch zu einem gemeinsamen Erfolg machen", so Florian Bauer. "Die Berufung in den Vorstand freut mich ebenso sehr wie die neuen Herausforderungen, die diese verantwortungsvolle Aufgabe mit sich bringt."

"Als Familienunternehmen ist uns eine mitarbeiterorientierte und bodenständige Kultur ein besonderes Anliegen", so Prof. Thomas Bauer, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Daher ist es der Familie auch wichtig, dass sie im Vorstand langfristig repräsentiert ist. Es freut mich besonders, dass sich mein Sohn Florian durch sein Engagement, seine fachliche Kompetenz sowie seine positive Art Mitarbeiter zu führen hohe Anerkennung im Unternehmen erworben und für diese Aufgabe empfohlen hat."

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2016 mit etwa 10.800 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,6 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

