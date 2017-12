SURTECO SE: SURTECO strebt mehr Wachstum durch neue Ausrichtung an

SURTECO strebt mehr Wachstum durch neue Ausrichtung an

- Fokussierung auf Kundenbedürfnisse durch Branchenorientierung - Wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie SURTECO 2025+ - Ziel: Höheres organisches Wachstum und Ergebnissynergien

Buttenwiesen, 7. Dezember 2017 - Die SURTECO SE, weltweit führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen, passt seine Organisationsstrukturen für das geplante zukünftige Wachstum an. Im Zuge der im Geschäftsjahr 2015 gestarteten Wachstumsstrategie SURTECO 2025+ wird eine konsequente Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse erfolgen. Dazu sollen im Rahmen einer Neuausrichtung von der bisherigen Produkt- hin zu einer Branchenorientierung die bislang separat geführten Unternehmen BauschLinnemann, Döllken-Kunststoffverarbeitung und SURTECO DECOR zu einer neuen Einheit unter dem Namen SURTECO GmbH zusammengeführt werden.

Durch das dahinterstehende Angebot aller Leistungen aus einer Hand ("One-Stop-Shop") können die Kunden somit weltweit auf ein segmentübergreifendes Know-how zurückgreifen und profitieren von verbesserten Serviceleistungen wie beispielsweise vereinfachten Bestellmöglichkeiten sowie kürzeren Entwicklungszeiten. Mit dieser Strategie ist SURTECO bereits seit längerem in einigen Auslandsgesellschaften erfolgreich.

"Mit der Zusammenlegung von drei Gesellschaften zur SURTECO GmbH wird SURTECO organisatorisch neu für die Zukunft aufgestellt. Unsere Kunden fragen zunehmend nach segmentübergreifenden Leistungen aus Papier und Kunststoff aus einer Hand. Durch diesen Schritt erwarten wir uns zusätzliches organisches Wachstum und Ergebnissynergien", so Dr. Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE.

Fokus auf organisches Wachstum

Diese Neupositionierung ist primär auf ein stärkeres organisches Wachstum des Konzerns ausgerichtet. Die zukünftig in der SURTECO GmbH zusammengelegten Tochtergesellschaften haben insgesamt rund 2.000 Mitarbeiter (~60 % der Konzernbelegschaft) und generieren einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. EUR (~78 % des Konzernumsatzes 2016).

Umsatz- und Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2017 erwartet

Mitte November hatte SURTECO anlässlich der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Angesichts der positiven Entwicklung nach drei Quartalen geht das SURTECO Management von erheblich steigenden Konzernumsätzen gegenüber dem Vorjahr (639,8 Mio. EUR) aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der SURTECO Gruppe sollte sich trotz deutlicher Preissteigerungen bei den Rohstoffen innerhalb einer Spanne von 42 bis 46 Mio. EUR (2016: 40,9 Mio. EUR) wiederfinden.

Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.ir.surteco.de Email ir@SURTECO.com Fax + 49 (0) 8274/99 88-515

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme. Der Konzern produziert mit über 3.300 Mitarbeitern an 25 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland, 45 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

