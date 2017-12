Auch wenn sich Biotech-Aktien grundsätzlich durch hohe Schwankungen auszeichnen, der Kurseinbruch bei Evotec war schon außergewöhnlich: Vom 10-Jahres-Hoch bei 22,38 Euro am 04. Oktober 2017 ging es runter bis auf 11,60 Euro (Schlusskurs gestern). Damit errechnet sich in der 30-Tages-Betrachtung ein massiver Kursverlust in Höhe von 38%. Heute gab es eine neue Analystenstudie...

Den vollständigen Artikel lesen ...