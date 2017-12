Der amerikanische Buchhändler Barnes & Noble (ISIN: US0677741094, NYSE: BKS) kündigt eine Dividendenzahlung in Höhe von 15 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 26. Januar 2018 (Record date: 5. Januar 2018). Im August 2015 startete Barnes & Noble die Wiederaufnahme einer Dividende, nachdem die Ausschüttung im Frühjahr 2011 gestrichen wurde. Barnes & Noble eröffnete den ersten Buchshop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...