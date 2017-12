SNP Schneider-Neureither & Partner vollzieht Wechsel der Rechtsform in europäische Aktiengesellschaft SE

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Rechtssache SNP Schneider-Neureither & Partner vollzieht Wechsel der Rechtsform in europäische Aktiengesellschaft SE 07.12.2017 / 15:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SNP | Corporate News

SNP Schneider-Neureither & Partner vollzieht Wechsel der Rechtsform in europäische Aktiengesellschaft SE

Heidelberg, 7. Dezember 2017 -SNP Schneider-Neureither & Partner firmiert ab sofort als SNP Schneider-Neureither & Partner SE. Mit der Eintragung in das Handelsregister am 6. Dezember 2017 ist der angekündigte Rechtsformwechsel von der Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) formal abgeschlossen. Die neue Rechtsform korrespondiert mit der zunehmend internationalen Ausrichtung der SNP Gruppe und bietet effiziente Strukturen um den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzuführen. Über die Umwandlung hatte die Hauptversammlung am 31. Mai 2017 nach Vorlage eines entsprechenden Beschlussvorschlags durch Vorstand und Aufsichtsrat entschieden.

An die Stelle der bisherigen beiden AG-Organe Vorstand und Aufsichtsrat tritt bei der SE ein vierköpfiger Verwaltungsrat. Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt Dr. Andreas Schneider-Neureither, der zudem unverändert die Funktion des CEO bei SNP innehat. Dem Verwaltungsrat gehören weiterhin Dr. Michael Drill, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, Gerhard Burkhardt, bisheriger stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sowie Rainer Zinow an. Henry Göttler wurde als bisheriges Vorstandsmitglied der SNP AG in seiner Funktion als COO zum geschäftsführenden Direktor bestellt.

Die neue Rechtsform hat keine Auswirkungen auf Eigentumsverhältnisse, Aktionäre, Vertragspartner oder Kunden. Dies gilt ebenfalls für den Handel an der Börse: Die Notierung der Aktie an den bisherigen Börsen bleibt bestehen. Hauptsitz der SNP SE ist unverändert Heidelberg.

Über SNP

Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.

SNP CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP(R) LT sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1350 Mitarbeiter.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470

E-Mail: investor.relations@snpgroup-ag.com http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/

07.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

636743 07.12.2017

ISIN DE0007203705

AXC0190 2017-12-07/15:21