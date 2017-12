Pressemitteilung der Ekosem-Agrar GmbH:

Stefan Dürr mit dem ersten Mittelstandspreis des Deutsch-Russischen Wirtschaftsbunds ausgezeichnet

Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat am gestrigen Dienstag den ersten "Mittelstandspreis des Deutsch-Russischen Wirtschaftsbunds" erhalten. Verliehen wurde die Auszeichnung, die besondere unternehmerische Leistungen im bilateralen Wirtschaftsverkehr ehrt, im Rahmen des 3. Deutsch-Russischen Mittelstandstags in Hamburg.

In seiner Laudatio betonte Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident a. D. des Landes Schleswig-Holstein, vor allem Stefan Dürrs Engagement zur Verbesserung der Beziehung beider Länder: "Das von Stefan Dürr in den Neunzigern begonnene Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" besteht bis heute als offizielles Projekt des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) und ist nach wie vor eine nicht wegzudenkende Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit beider ...

