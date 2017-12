Die Fortschritte bei SiC-Halbleitern lassen sie mehr und mehr als Ersatz von Si erscheinen, zumal die Preise entsprechend gefallen sind. Neue Polytypen-Modifikationen, wie die hier beschriebene 4H beim p-Body Implant, tragen zur erhöhten Festigkeit gegen Lawinendurchbruch bei. Das Bild zeigt die Unterschiede in der JFET-Region der aktiven Zelle. Die in Deutschland von Eurocomp vertretene Microsemi setzt bei den MOSFETs auf ein Einzellen-Design, verglichen zu den Multizellen-Designs anderer Hersteller. Die neue Struktur in der JFET-Region entschärft die Konzentration des elektrischen Feldes an der Unterseite des p-Body durch einen flachen step-P Body ...

