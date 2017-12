Frankfurt - Die Ölpreise gerieten gestern stärker unter Druck, so die Analysten der Commerzbank. Sie hätten jeweils um knapp 3% nachgegeben, was dem stärksten Tagesverlust seit mehr als zwei Monaten entspreche. Brent sei in der Nacht bis auf 61 USD je Barrel, WTI auf 56 USD je Barrel gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...