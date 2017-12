Bad Marienberg - SNP Schneider-Neureither & Partner (ISIN DE0007203705/ WKN 720370) firmiert ab sofort als SNP Schneider-Neureither & Partner SE, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der Eintragung in das Handelsregister am 6. Dezember 2017 ist der angekündigte Rechtsformwechsel von der Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) formal abgeschlossen. Die neue Rechtsform korrespondiert mit der zunehmend internationalen Ausrichtung der SNP Gruppe und bietet effiziente Strukturen um den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzuführen. Über die Umwandlung hatte die Hauptversammlung am 31. Mai 2017 nach Vorlage eines entsprechenden Beschlussvorschlags durch Vorstand und Aufsichtsrat entschieden.

