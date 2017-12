NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indizes am US-Aktienmarkt sind am Donnerstag im frühen Handel vorgerückt. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ein Plus von 0,20 Prozent auf 24 189,05 Punkte. Zum Wochenauftakt hatte der Leitindex angesichts der vom US-Senat abgenickten Steuerreform noch ein Rekordhoch bei 24 534 Punkten erreicht, bevor Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag bislang um 0,08 Prozent auf 2631,27 Punkte nach oben.

Der Nasdaq 100 setzte mit plus 0,14 Prozent auf 6301,73 Punkten seinen Erholungskurs fort. Am Vortag hatte er um ein knappes halbes Prozent zugelegt.

Wirtschaftspolitisch rückt zunehmend die Frage in den Fokus, ob der Kongress in den Vereinigten Staaten ein neues Ausgabengesetz beschließen wird. Nur so kann der sonst ab Freitag drohende Verwaltungsstillstand aufgehalten werden./ajx/stw

