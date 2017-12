Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts029/07.12.2017/15:45) - Qatar Airways hat kürzlich die NDC Level 3-Zertifizierung der International Air Transport Association (IATA) erhalten und damit bewiesen, dass sie über die neuesten technischen Standards bei der Bereitstellung von Informationen über Flugpreise und andere Dienstleistungen für Kunden und Reisebüros verfügen. NDC stellt sicher, dass die Kunden schnellen Zugriff zum Ticketpreis und zu den Reiseprodukten haben. Dies soll den Reisenden bessere Entscheidungen und einfachere Transaktionen ermöglichen. IATA hat diese branchenweite Initiative eingeführt, um die Art und Weise zu standardisieren, in der Fluggesellschaften und Reisedienstleister miteinander und mit Kunden kommunizieren. Diese Zertifizierung ist die höchste Stufe die im Rahmen des IATA-Zertifizierungsprogramms für neue Vertriebskapazitäten (NDC) erreicht werden kann. Sie sorgt sowohl für mehr Transparenz als auch für eine schnellere Kommunikation und ermöglicht Kunden den Zugriff auf eine breitere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen, um ihnen Kaufentscheidungen zu erleichtern. Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin verkündete: "Als globales Unternehmen mit globaler Präsenz wollen wir unseren Kunden den Zugang zu unserem weltweit expandierenden Netzwerk und unserem wachsenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen erleichtern. Je komplexer die Auswahl wird, desto einfacher müssen wir auf sie zugreifen können. Darum geht es bei NDC fur Qatar Airways: Die Erfahrung fur unsere Passagiere zu verbessern." Die Zertifizierung ist eine bedeutende Leistung, da Qatar Airways die erste Fluggesellschaft in der Region Afrika und Naher Osten ist und weltweit die neueste Version des Standards implementiert. Es zeigt, dass die Fluggesellschaft bestrebt ist, die Zufriedenheit ihrer Fluggäste nicht nur während des Flugs, sondern auch bei der Reiseplanung zu verbessern. Ausserdem erkennt die Auszeichnung an, dass Qatar Airways die neueste Version des globalen IATA-Technologiestandards verwendet. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm +41 44 365 20 20 r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171207029

