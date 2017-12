Am Montag fuhr der Dow Jones noch neue Rekorde ein. Seitdem dominierten an der Wall Street aber eher Gewinnmitnahmen. Am Dienstag und Mittwoch fuhr der amerikanische Leitindex leichte Verluste ein. Gestern ging es beispielsweise 0,16 Prozent abwärts. Was uns heute an den US-Märkten erwarten könnte, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.