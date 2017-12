Der Kupferpreis und der IGPA in Chile korrigieren nach erfolgreichem Jahr. Wird es auch andernorts Zeit, sich auf Gewinnmitnahmen einzustellen, Christoph Zwermann von Zwermann Financial? Christoph Zwermann von Zwermann Financial sieht Achtungszeichen in New York und Frankfurt. Vor allem beim MDAX, der kürzlich 800 Punkte an einem Tag verloren hat. Im DAX sei jedoch noch nichts entschieden. Zwischen 11880 und über 14000 sei noch alles drin. Und der Bitcoin? Was, wenn der Future kommt? Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard an der Frankfurter Börse.