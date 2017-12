45.000 Unabhängigkeitsbefürworter füllen die Straßen und fordern, dass Europa sich doch noch in den Streit zwischen Madrid und Barcelona einschaltet. Carles Puigdemont nutzt die Demonstration für den seinen Wahlkampf.

Lange haben die katalanischen Separatisten ihren Anhängern versprochen, dass Europa sie nach der Trennung von Spanien mit offenen Armen empfangen würde. Dass ihre Sache gerecht sei und Europa sich deshalb auf ihre Seite schlagen würde. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten - die EU steht fest hinter dem spanischen Premier Mariano Rajoy und weigert sich sogar, in dem Streit zu vermitteln. Das wollen die Separatisten nicht hinnehmen - und zogen am Donnerstag unter dem Motto "Wake up Europe. Democracy for Catalonia" zu Tausenden durch die Straßen von Brüssel.

Das Ziel war, mit Nachdruck um Hilfe der EU zu bitten. Die belgische Polizei zählte 45.000 Teilnehmer. Sie waren mit Bussen, Autos oder gecharterten Fliegern aus Katalonien gekommen. Viele hatten sich die gelb-rot-blauen Fahnen der Unabhängigkeitsbefürworter umgehängt und verwandelten Brüssel für einige Stunden in das Zentrum ihres Kampfes für einen eigenen Staat.

Mit dabei war auch der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. "Europa muss nicht nur den Staaten zuhören, sondern auch seinen Bürgern", sagte er auf der Abschlusskundgebung. Seinen Anhängern rief er zu: "Ihr schreibt heute eine weitere Seite in der Geschichte Europas, eine wundervolle Seite."

Puigdemont ...

