YuppTV, der globale OTT-Marktführer für südasiatische Unterhaltung, konnte Rajesh Iyer, Executive Vice President und Business Head, TV ZEEL Group,als Chief Operating Officer für die APAC-Region und den Nahen Osten verpflichten. Als gestandener Manager mit nachweislichen Erfolgen verfügt Rajesh über mehr als 16 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen und Unternehmen mit bekannten Namen im Rundfunkmedienbereich, darunter ZEEL, Viacom 18 und Star India. Rajesh wird seinen neuen Aufgabenbereich im Januar 2018 übernehmen.

Als Teil des Rundfunk-Führungsteams von ZEEL leitete Rajesh 2015 die Einführung des zweiten GECs (GEC General Entertainment Channel, allgemeiner Unterhaltungskanal) des Unternehmens, "& TV". Unter seiner Führung ist es "& TV" gelungen, sich innerhalb der ersten drei Jahre nach Einführung eine Nische im Markt zu schaffen. Zuvor war Rajesh darüber hinaus an der Einführung von Colors, einem GEC von Viacom 18, im Jahr 2008 beteiligt. Nun schlüpft Rajesh in die Rolle des COO von YuppTV. Zu seinen Aufgaben wird die Leitung der Geschäfte in der APAC-Region und im Nahen Osten ebenso gehören wie die Betreuung der Content-Beschaffung und die Lenkung des Wachstums und der Expansion von YuppTV Originals.

In seiner Stellungnahme zu der Ernennung sagte Uday Reddy, der Gründer und CEO von YuppTV: "Es ist mir eine große Freude, Rajesh bei YuppTV willkommen zu heißen. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Verständnis des Entertainment-Ökosystems, nachdem er zuvor mit einigen der renommiertesten Namen der Branche zusammengearbeitet hat. Mit der Einstellung von Rajesh und dank der engagierten Teams in den jeweiligen Regionen gehen wir von einem Wachstum um ein Vielfaches in den kommenden Jahren aus, insbesondere an den neuen Märkten der APAC-Region und des Nahen Ostens."

YuppTV ist eine globale OTT-Plattform mit Live-, On-Demand- und Catch-Up-Videoinhalten für das südasiatische Publikum. Sie bietet mehr als 300 Live-Kanäle, 5.000 Filme und wird über verschiedene Geräte in den USA, im Vereinigten Königreich/in Europa, der APAC-Region, im Nahen Osten und Indien in großem Umfang verbreitet. In jüngster Zeit arbeitet YuppTV mit den Veteranen der südindischen Filmindustrie zusammen, um über das Kino hinausgehende Konzepte mit filmischer Brillanz für YuppTV Originals wie Edulika und Manna Mugguru Love Story zu präsentieren.

Über YuppTV

YuppTV ist einer der größten internetbasierten Serviceanbieter für Fernseh- und On-Demand-Programme mit südasiatischen Inhalten, der in Indien mehr als 300 TV-Sender und über 5.000 Spielfilme anbietet. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, erhalten. Hierbei erwarb Emerald Media für 50 Mio. US-Dollar einen signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen. YuppTV hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde bereits beim amerikanischen Indianerstamm der Poarch Creek in Alabama aufgebracht.

YuppTV ist momentan die Plattform Nummer Eins für Internet-Bezahlfernsehen für im Ausland lebende Inder. Es ist außerdem die größte Internet-TV-Plattform für Premium-Inhalte in Indien. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene SmartTV-App in Indien und kann ferner auf 13 Millionen mobile Downloads und ein Nutzer-Rating von 4,0 verweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yupptv.com.

