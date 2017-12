IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt erwirbt Liegenschaft in der Nähe der Mine Caswell

First Cobalt erwirbt Liegenschaft in der Nähe der Mine Caswell

TORONTO, ONTARIO - 7. Dezember 2017 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298091) gibt bekannt, dass das Unternehmen vier angrenzende Bergbau-Claims nahe der ehemals produzierenden Mine Caswell in der zentralen Kobaltregion des Cobalt Camp in Ontario erworben hat.

Die wichtigsten Punkte

- Die Claims decken ein Gebiet ab, das die Ausläufer der Strukturen beherbergen könnte, die mit der Vererzung in der Mine Caswell und in dem Prospektionsgebiet Thompson in Zusammenhang steht. - Die Liegenschaften grenzen an die Liegenschaften der First Cobalt westlich der Minen Caswell und La Tour sowie des Prospektionsgebiets Thompson in Central Cobalt. Diese Akquisition ist eine weitere Konsolidierung dieses sehr aussichtsreichen Gebietes.

Trent Mell, President u. Chief Executive Officer, sagte:

Die Ausdehnung von First Cobalts Liegenschaft in dieses sehr aussichtsreiche Gebiet erhöht die Möglichkeit auf regionale Explorationsarbeiten, indem man die Absicht des Unternehmens zur Identifizierung großvolumiger Kobaltbergbaugelegenheiten weiterverfolgt. Cobalt Central wurde in der Vergangenheit nur gering erkundet und dennoch weist die im Osten dieser Caims gelegene Mine Caswell das höchste historische Kobalt-Silber-Verhältnis innerhalb des Bezirks auf, was diese Region für eine Fortsetzung der Exploration sehr attraktiv macht.

Die in Cobalt Central (Abbildung 1) gelegenen Claims decken ein Gebiet ab, das die Ausläufer der nach Nordosten streichenden Strukturen beherbergen könnte, die mit der Vererzung in der Mine Caswell und in dem Prospektionsgebiet Thompson in Zusammenhang stehen. Ein jüngstes Prospektionsprogramm auf Caswell identifizierte eine hochgradige Vererzung an der Oberfläche einschließlich 9,44% Kobalt, 1,27% Kupfer und 2,92% Nickel.

Die in der Mine Caswell übertägig gesammelten Proben zeigten eine starke Co-Ni-Cu-Vererzung, die in Kalzit-Quarz-Gängen im Nipissing-Diabas (bekannt gegeben in der Pressemitteilung vom 21. November 2017) beherbergt ist. Die jüngsten Analysen der Proben, die aus Quarz-Karbonat-Gängen in Aufschlüssen auf dem nahegelegenen Prospektionsgebiet Thompson entnommen wurden, zeigten anomale Cu-Gehalte (bis zu 0,105%). In den von der Regierung durchgeführten Kartierungen ist eine Faltung in diesem Gebiet zu sehen, welche die Strukturen kontrollieren könnte, die die Vererzung beherbergen. Die Mine Caswell wurde ursprünglich 1910 entwickelt, wobei zwei kurze Schächte nicht tiefer als 40m unter der Oberfläche abgeteuft wurden. Die Mine produzierte 1936 beinahe 5.000 Pfund Kobalt und über 1.500 Unzen Silber bei einem bemerkenswerten Kobalt-Silber-Verhältnis von 3,3 Pfund Kobalt für jede Unze produziertem Silber.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41734/07122017 _DE_FCC_Acquisition Cobalt Centralprcom.001.jpeg

Abbildung 1. Lage der neuen Claims durch fett gedruckte Linie dargestellt Diese Claims konsolidieren die sehr aussichtsreichen Liegenschaften innerhalb des Gebiets Central Cobalt weiter, was die Durchführung sowohl geochemischer als auch geophysikalischer Untersuchungen im Rahmen einer regionalen Exploration in einer größeren Region ermöglichen wird. First Cobalt erwarb eine 100%-Beteiligung an vier Claims mit einer Fläche von insgesamt 650 Hektar in Cobalt, Ontario, gegen 224.000 Stammaktien der First Cobalt. Statement der qualifizierten und fachkundigen Person Dr. Frank Santaguida, P.Geo., ist die gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und zugelassen hat. Dr. Santaguida ist ebenfalls eine fachkundige Person (gemäß JORC Code in der Fassung des Jahres 2012), der ein praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario ist (ein anerkannter Berufsverband im Sinne der ASX-Zulassungsbestimmungen). Dr. Santaguida ist als Vice President Exploration der First Cobalt ein Vollzeitmitarbeiter. Er besitzt ausreichende Erfahrungen, die für die Arbeiten maßgeblich sind, um als eine fachkundige Person gemäß JORC Code qualifiziert zu sein.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Landbesitzer im Cobalt Camp in Ontario, Kanada. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar aussichtsreicher Landflächen und 50 historische Bergbaubetriebe sowie die einzige Kobaltraffinerie in Nordamerika, die für die Produktion von Batteriematerialien zugelassen ist. First Cobalt begann mit den Bohrungen im Cobalt Camp im Jahr 2017 und versucht den Unternehmenswert durch neue Entdeckungen und Wachstumsgelegenheiten zu steigern.

Im Auftrag von First Cobalt Corp.

Trent Mell President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie www.firstcobalt.com oder kontaktieren:

Heather Smiles Investor Relations info@firstcobalt.com +1.416.900.3891

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act. Alle Aussagen außer Aussagen historischer Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Allgemein können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe identifiziert werden wie z. B. planen, erwarten, Schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Variationen dieser Worte oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten dürfen, könnten, würden, oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen unterscheiden. Faktoren, die das bewirken könnten, schließen die Verlässlichkeit der in dieser Pressemitteilung erwähnten historischen Daten und den in den öffentlichen Dokumenten der First Cobalt beschriebenen Risiken ein einschließlich jeder Management Discussion and Analysis , die bei SEDAR, www.sedar.com, eingereicht wurden. Obwohl First Cobalt glaubt, dass die Information und die Annahmen, die zur Anfertigung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, annehmbar sind, sollte sich der Leser nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur für den Tag des Erscheinens dieser Pressemitteilung zutreffen und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den offengelegten Zeiträumen eintreten werden oder überhaupt. First Cobalt betont ausdrücklich, dass sie weder die Absicht noch die Verpflichtung haben, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41734 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41734&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31970 21064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3197021064

AXC0208 2017-12-07/16:23