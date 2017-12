Der hohen Abhängigkeit von APPLE haben wir stets misstraut. Die erneute Warnung von APPLE, eine eigene Chipproduktion aufzuziehen, erscheint Fachleuten dieses Sektors mysteriös, aber machbar. APPLE hatte immerhin bereits im vergangenen Jahr wichtige Mitarbeiter von DIALOG abgeworben und Gerüchten zurfolge laufen bereits erste Prototypen der zukünftigen APPLE-Chips.



Mithin: DIALOG wird nicht umhin können, nach Alternativen zu suchen. Konkurrent AMS hatte es sehr erfolgreich vorgemacht. Technologisch geht es, wenn die eigene Expertise in Sachen Chips dafür ausreicht. AMS liegt im Moment bei + 261 % Kursgewinn. Damit weit über unserem bisherigen Zielkurs. Lässt sich von DIALOG SEMI Ähnliches annehmen? Der chinesische Großaktionär hat seine Position sofort ausgebaut. Das wirkt wie ein Rettungsanker. Eine saubere Umsatzplanung lässt sich zurzeit nicht vorlegen. Die Flucht einiger Spekulationsfonds ist zwar vertretbar, aber überzogen. Ein Basiskurs um 19/20 € ist für eine Anfangsposition vertretbar.



