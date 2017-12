Wem es auf dem Land zu öde, aber in der Großstadt zu hektisch ist, zieht in eine mittelgroße Stadt mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern. Beim Quadratmeterpreis gibt es allerdings große regionale Unterschiede.

Das Immobilienportal Immowelt.de hat die Quadratmeterpreise in mittelgroßen deutschen Städten verglichen. Mittelgroß bedeutet: zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner. Fazit: Besonders günstig wohnt es sich in Sachsen und Thüringen.

Die fünf günstigsten mittelgroßen Städte in Deutschland

Im sächsischen

Plauen

ist der Quadratmeterpreis für Städte in dieser Größenklasse sogar derzeit am niedrigsten. 2017 lag hier der durchschnittliche Kaufpreis für einen Quadratmeter Wohnraum bei

440 Euro

, 2012 war der Preis noch 30 Euro teurer. Innerhalb dieser Jahre ist der Quadratmeterpreis um sechs Prozent gesunken.Ganz anders ist der Trend im ebenfalls sächsischen

Görlitz

- hier ist der Kaufpreis für einen Quadratmeter rasant gestiegen. Während man 2012 im Durchschnitt noch

450 Euro

für einen Quadratmeter aufwenden musste, sind es 2017 schon

580 Euro

. Das macht einen Anstieg von 29 Prozent. Zwar gehört Görlitz noch zu den fünf günstigsten mittelgroßen Städten in Deutschland, doch das Wohnen in der Stadt wurde zuletzt immer teurer.Wer in der thüringischen Stadt

Gera

mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...