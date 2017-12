Schwarzach am Main - OHB-Aktie: Das Orderbuch schwillt weiter an - Aktienanalyse Die OHB-Aktie (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) holt Luft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Bei OHB gehe es Schlag auf Schlag. Nach einem Großauftrag durch die die Europäische Kommission sei dem Raumfahrtkonzern nun von der zuständigen Stelle der Bundesrepublik Deutschland der Zuschlag für die Realisierung eines Satellitensystems zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung erteilt worden.

