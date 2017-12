Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alle Güter der Welt - auch die größten, die schwersten und die wertvollsten - haben eins gemeinsam: Sie müssen irgendwann transportiert werden. Aber wie befördert man ein Flugzeug? Ein Haus? Ein Dutzend Luxusyachten auf einmal? Geht nicht? Gibt's nicht! Die sechsteilige Dokureihe "Mega Transports" zeigt die minuziöse Planung, Vorbereitung und Durchführung solcher Herkulesaufgaben und begleitet die weltbesten Transportspezialisten durch die Nadelöhre, Gedulds- und Zerreißproben ihrer eigentlich unlösbaren Jobs.



In jeder der sechs Folgen zeigen hochspezialisierte Teams ihr Können: Die Yacht Express ist ein Schwergutschiff, das sündhaft teure Luxusyachten sicher über den Atlantik bringt. Noch größer ist der Ozeanriese Norwegian Joy, der für seinen Einsatz auf den Weltmeeren erst mal die 50 Kilometer lange Passage von der Werft aufs offene Meer bewältigen muss - immerhin schwimmend. Im hohen Norden Schwedens steht eine Transportcrew dagegen vor der Herausforderung, ein komplettes Dorf auf Spezial-Tiefladern umzusiedeln, und zwar jedes Haus in einem Stück. Hausgroß sind auch die Ultra-Trucks, die auf kanadischen Ölsandfeldern eingesetzt werden. Jeder Highway würde vor ihrem Gewicht in die Knie gehen. Dass sie trotzdem an ihren Einsatzort gelangen, ist Thema eines weiteren "Mega Transports".



Größer, schwerer, weiter - die "Mega Transports" auf N24:



Sechs Folgen ab dem 4. Januar 2018 immer donnerstags ab 20.05 Uhr als Deutsche Erstausstrahlung auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Sendetermine im Überblick:



"Kostbare Fracht - Yacht-Transport über den Atlantik" am 4. Januar um 20.05 Uhr auf N24 "Der 300 Tonnen Laster - Ein Caterpillar wird ausgeliefert" am 4. Januar um 21.05 Uhr auf N24 "Maßarbeit auf der Ems - Ein Kreuzfahrtschiff verlässt die Werft" am 11. Januar um 20.05 Uhr auf N24 "Antonov 124 - Megatransporter der Lüfte" am 11. Januar um 21.05 Uhr auf N24 "OOCL Hong Kong - Das größte Containerschiff der Welt" am 18. Januar um 20.05 Uhr auf WELT "Megatransport - Eine Stadt zieht um" am 18. Januar um 21.05 Uhr auf WELT



www.N24wirdWELT.de



OTS: N24 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Daniela Lange N24 Programmkommunikation Telefon: +49 30 2090 4625 E-Mail: daniela.lange@weltn24.de Instagram & Twitter: @N24 N24-Presselounge: www.presse.n24.com