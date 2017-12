Bei MacDonald Mines Exploration hören die guten Nachrichten nicht auf. Nun wurden weitere Ergebnisse aus dem laufenden Sonic Drill-Programm veröffentlicht. Und die deuten auf eine neue, oberflächennahe Goldschicht hin.

Auch unter den Oxidsanden liegen Gold und Silber!

MacDonald Mines Exploration (0,066 Euro / 0,11 CAD; CA5543244001) hatte erst diese Woche sehr gute Ergebnisse aus seinem Sonic-Drilling-Programm vom Wawa-Holdsworth-Projekt in Ontario veröffentlicht (zu den Resultaten). Diese zeigten hohe Goldgrade direkt an der Oberfläche. MacDonald Mines will aus dieser Oxidsandschicht bereits im kommenden Frühling Gold und weitere Edelmetalle gewinnen und verkaufen. Mit den Einnahmen soll die weitere Exploration der Liegenschaft finanziert werden. Die ganze Sachen hatte bisher aber einen wissenschaftlichen Haken. Denn kein Geologe konnte erklären, warum sich in diesen weichen Oxidsanden Gold, Silber oder auch Platin abgelagert haben. Doch nun scheint die Antwort gefunden zu sein, und die nützt auch den Aktionären.

Weitere Goldzone?

So hat das jüngste Sonic Drill-Programm ergeben, dass es unter den bis zu 8 Meter tief reichenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...