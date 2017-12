Der Kobaltexplorer LiCo Energy Metals hat erneut gute Bohrergebnisse von seinem Glencore Bucke-Projekt in Ontario veröffentlicht. Zudem erhielt der Spezialist für Batteriemetalle neues Geld von den Investoren. Auch die Aktie kann weiter hinzugewinnen.

Kobalt-Projekt liefert weiter gute Bohrdaten

Nach Bekanntgabe der ersten Bohrdaten von seinem Glencore Bucke-Projekt in Ontario setzte die Aktie von LiCo Energy Metals (0,114 Euro / 0,165 CAD; CA5316961021) zum Höhenflug an und konnte sich in der Spitze bereits verdoppeln (zu den Resultaten). Aktuell konsolidiert sie auf hohem Niveau und kann das Terrain verteidigen, denn das Unternehmen liefert weiter gute Daten von seinem Kobalt-Projekt. So meldete LiCo die Resultate für zwei weitere Bohrlöcher. Dabei kommt GB17-10 auf 0,55% Kobalt über eine Länge von 5 Metern (Tiefe: 28 bis 33 Meter). Zudem gab es einen weiteren Abschnitt mit 0,11% Kobalt, 17,6 g/t Silber sowie 0,53% Kupfer in einer Tiefe von 81 bis 83,3 Metern. Das sind sehr solide Werte, die die Mineralisierung auf der Liegenschaft ...

