Alles Tesla oder was? Nicht ganz. Anleger die auf das Thema Elektromobilität setzen, haben in den vergangenen Monaten verstärkt die chinesische Konkurrenz von Tesla für sich entdeckt. Während es die Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen eher ruhiger angehen ließ, konnte Geely seinen Börsenwert im laufenden Jahr verdreifachen, BYD legte immerhin um mehr als 40 Prozent zu. Gestern gab es jedoch einen völlig unerwarteten Rücksetzer - vor allem ohne Nachrichten. Worauf ist dieser zurückzuführen? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.