NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indizes am US-Aktienmarkt sind am Donnerstag im frühen Handel vorgerückt. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ein Plus von 0,23 Prozent auf 24 196,95 Punkte. Zum Wochenauftakt hatte der Leitindex angesichts der vom US-Senat abgenickten Steuerreform noch ein Rekordhoch bei 24 534 Punkten erreicht, bevor Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag bislang um 0,25 Prozent auf 2635,76 Punkte nach oben.

Der Nasdaq 100 setzte mit plus 0,56 Prozent auf 6328,23 Punkten seinen Erholungskurs fort. Am Vortag hatte er um ein knappes halbes Prozent zugelegt.

Neben den Steuerreformplänen von US-Präsident Donald Trump beschäftigt Marktteilnehmer zunehmend die Frage, ob der Kongress in den Vereinigten Staaten ein neues Ausgabengesetz beschließen wird. Nur so kann der sonst ab Freitag drohende Verwaltungsstillstand aufgehalten werden. Zudem richten sie ihren Fokus bereits auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am morgigen Freitag ansteht.

Unternehmensseitig verarbeiten die Anleger Quartalsberichte etwa von Ciena und Dollar General . Der Telekomausrüster Ciena verfehlte die Konsenserwartung beim bereinigten Ergebnis je Aktie im vierten Geschäftsquartal, kündigte zugleich aber einen Aktienrückkauf an. Die Titel gaben um fast 4 Prozent nach.

Der Einzelhändler Dollar General verfehlte zwar ebenfalls die Schätzungen, grenzte jedoch seine Ziele für das Jahresergebnis je Aktie nach oben und unten ein und hob zudem das Umsatzziel an. Anleger fokussierten sich auf die positiven Nachrichten, was die Papiere um knapp 3 Prozent nach oben trieb.

AK Steel verteuerten sich um fast 5 Prozent. Die Titel waren von JPMorgan auf "Overweight" hochgestuft worden. Analyst Michael Gambardella verwies darauf, dass die USA in dem seit Monaten ungelösten Stahlstreit mit mehreren Ländern nun gegen Vietnam und China in die Offensive gehen und Strafzölle erheben wollen. Das dürfte zu höheren Stahlpreisen führen, schrieb er. United States Steel (US Steel ) mehr als 2 Prozent.

Für die Anteilsscheine von DaVita ging es um 0,2 Prozent nach unten. Das US-Analysehaus Raymond James stuft die Papiere nun mit "Strong Buy" ein. Am Vortag war bekannt geworden, dass der Krankenversicherer UnitedHealth vom DaVita-Konzern für 4,9 Milliarden US-Dollar dessen Praxis-Tochter DaVita Medical Group übernimmt. Davita-Aktien waren daraufhin mit einem Aufschlag von mehr als 13 Prozent aus dem Handel gegangen./ajx/zb

