Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4589772041 Intermap Technologies Corp. 07.12.2017 CA4589774021 Intermap Technologies Corp. 08.12.2017 Tausch 10:1

CA01642R4098 Infinite Lithium Corp. 07.12.2017 CA4566821035 Infinite Lithium Corp. 08.12.2017 Tausch 1:1

CA00429E2015 Big Blockchain Intelligence Group Inc. 07.12.2017 CA08906Q1000 Big Blockchain Intelligence Group Inc. 08.12.2017 Tausch 1:1

CA21813L5027 NanoSphere Health Sciences Inc. 07.12.2017 CA63010P1009 NanoSphere Health Sciences Inc. 08.12.2017 Tausch 1:1