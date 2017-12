Nur zwölf Stunden nachdem der Bitcoin die 14.000-Dollar-Marke überschritten hat, lag der Wert zwischenzeitlich bei 16.500 Dollar. Damit ist er innerhalb von 36 Stunden um 4.000 Dollar gestiegen.

Der Bitcoin hat am Donnerstagvormittag laut der Internetplattform Coinmarket Cap die 15.000-Dollar-Marke durchbrochen und stieg zwischenzeitlich über 16.500. Damit ist er innerhalb von anderthalb Tagen um über 4.000 Dollar gestiegen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf etwa 1.400 Prozent.

"Die Vorfreude auf die Eröffnung des Bitcoin-Terminhandels in den USA ist und bleibt ungebremst", sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. Bei Terminkontrakten wird ein "Basiswert" - das können Schweinehälften, Sojabohnen, Dollar oder eben Bitcoin sein - zu einem festen Preis schon heute verkauft. Grundidee ist, sich gegen künftige Preisschwankungen abzusichern. "Bitcoin ist in aller Munde und scheint ein Selbstläufer geworden zu sein", sagt Emden. Am Montag startet der erste ...

