BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zurückhaltend auf den Vorstoß von SPD-Chef Martin Schulz reagiert, die Europäische Union bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa umzuwandeln. Merkel sagte am Donnerstag in Berlin, ihr gehe es bis 2025 vor allem um mehr Handlungsfähigkeit der EU. Die EU-Staaten müsste in vielen Bereichen stärker kooperieren. Merkel nannte die Verteidigungs-, Außen- und Entwicklungspolitik. Außerdem müsse die Wirtschafts- und Währungsunion "wetterfest" gemacht werden.

Merkel sagte, sie sei überzeugt, in der Europapolitik könne eine Vielzahl von gemeinsamen Schritten zwischen den Parteien in Deutschland gefunden werden. Die Kanzlerin äußerte sich nach einem Treffen mit dem libyschen Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch.

Schulz will die Europäische Union bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa mit einem gemeinsamen Verfassungsvertrag umwandeln. Die EU-Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, müssten dann die EU verlassen, sagte Schulz am Donnerstag auf dem SPD-Parteitag./hoe/DP/zb

AXC0217 2017-12-07/17:08