Liebe Leser,

der spanische Mischkonzern Acciona ist seit längerem an Nordex beteiligt. Jedoch muss man beachten, dass diese Beteiligung keinen strategischen Charakter hat. Den Anteil in Höhe von 29,9 % erhielt das Unternehmen vielmehr im Rahmen des Verkaufs seiner Windkraftsparte an Nordex. Seitdem sitzt der Mischkonzern auf dieser Beteiligung, die nun deutlich an Wert verloren hat.

Zu einer Übernahme des Unternehmens wird es deshalb wohl nicht kommen!

Acciona dürfte das ... (Johannes Weber)

