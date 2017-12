Singapur (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Huobi.pro hat für seine weltweiten Nutzer den Monatsbericht für November veröffentlicht.



Dem Bericht nach hat das Huobi Blockchain Application Institute über 200 auf Blockchain-Technologie aufbauende Asset-Projekte untersucht und bewertet. Die Projekte wurden von über 200 verschiedenen Teams aus über 20 Ländern gestartet. Von den 200 Asset-Projekten wurden 27 besonders hochwertige vom Institut ausgewählt - basierend auf Huobis internen Standards und Verfahren im Hinblick auf außergewöhnliche Innovation, Risikokontrolle und andere Bewertungskriterien.



Weitere wichtige Details



- Die Zahl der neuen Nutzer von Huobi.pro stieg im November um mehr als das 20-Fache. - Die Mehrzahl der Nutzer ist männlich und 25 bis 35 Jahre alt. - Das Handelsvolumen erreichte im November 4.185.481.199,44 USD.



Kundenservice ist für Huobi elementar wichtig. Im November lag die Zufriedenheit der Nutzer mit Huobi-Telefonberatungen bei 97,96 Prozent. Huobi führte im November sechs Umfragen durch, die zusammen etwa 10.000 Nutzer erfassten, um Rückmeldungen zu seinem Beratungs- und Support-Angebot zu erhalten. Den Rückmeldungen nach hat Huobi 1.209 Mal Produkte optimiert, um seinen Service für die Kunden zu verbessern.



Huobi besteht darauf, Nutzern 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche Kundenservice zu bieten. Im November berieten und unterstützten seine Kundenservice-Mitarbeiter über 60.000 Kunden.



Darüber hinaus informiert der Bericht detailliert über neue Produkt-Highlights, neue Kriterien für die Bewertung von Projekten, und darüber, wie man Assets listen und auslisten kann. Nutzer können die Funktionsweise von Huobi.pro so besser verstehen und Branchenperspektiven besser analysieren.



Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie bitte hier: https://www.huobipro.com/topic/monthly_report/



OTS: Huobi Technology PTE. LTD. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128455.rss2



Pressekontakt: Dong Tingyu +86-182-7145-6216 dongtingyu@huobi.com