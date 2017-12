Google und MediaTek kooperieren, um verbesserte Leistung bei Einstiegs-Smartphones zu liefern



Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc. gab heute bekannt, dass es als System-on-Chip-Partner (SoC) tätig ist, um Googles Android Oreo (Go Edition) Software an Smartphone-Hersteller bereitzustellen. Im Anschluss an eine intensive Zusammenarbeit mit Google sind bei den SoCs von Media Tek namens MT6739, MT6737 und MT6580, neben weiteren, jetzt Board-Support-Packages zum Betrieb von Android Oreo (Go Edition) verfügbar. Google hat mit MediaTek zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass Android Oreo (Go Edition) gut auf seiner Prozessorenreihe funktioniert. Dadurch wird eine schnellere Markteinführung für die Gerätehersteller ermöglicht und eine qualitativ hochwertige Android-Smartphone-Erfahrung angeboten, die für Geräte mit 512MB bis 1GB Speicher sowohl sicher als auch erschwinglich ist. Dies ist einer der ersten Einsätze, bei denen SoCs auf Einstiegslevel schnell zur Nutzung bereit sind, und zwar kurz nachdem die neueste Version von Android, in diesem Fall Android 8.1 Oreo, im Android Open Source Project veröffentlicht wurde.



Mit Android Oreo (Go Edition) hat Google seine OS-Plattform, Erstanbieter-Apps und den Google Play Store optimiert, um die Leistungen von Einstiegsgeräten zu verbessern. Eingeschränkte Prozessor- und Speicherleistungen sind die hauptsächlichen Schwachstellen, die die Nutzer von Einstiegsgeräten beklagen müssen. Android Oreo (Go Edition) wurde einerseits zur Behebung dieser Schwachstellen entwickelt, aber auch, um dafür zu sorgen, dass die Geräte sicher sind und die Nutzer mehr Kontrolle über die Datennutzung erhalten.



Android Oreo (Go Edition) nutzt die bestehende Google Play Store-Umgebung zur Bereitstellung von Apps, die reibungslos auf Geräten mit weniger Speicherplatz laufen. Das verbessert die gesamte Nutzererfahrung mit und den Support von Geräten, die 512MB bis 1GB Speicher aufweisen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Stückliste (Bill of Materials/BOM) führt. Durch diese Einsparungen können Gerätehersteller den 400 Millionen Nutzern, die pro Jahr Einstiegslevel-Smartphones kaufen, eine bessere Option zur Verfügung stellen.



"Einstiegsgeräte sind für viele Nutzer ihr Portal zum Internet und wir wollen dafür sorgen, dass alle eine großartige Nutzererfahrung haben können, wenn sie diese Geräte verwenden", sagte Sameer Samat, Vice President für Produktmanagement, Android & Google Play. "Wir erwarten mit Spannung, dass Android Oreo (Go Edition) die Speicherleistung, Performance, Datenverwaltung und Sicherheit signifikant verbessern wird."



"Die heutige Mitteilung basiert auf unserer bestehenden Zusammenarbeit mit Google, unter anderem auch auf unserer jüngsten Kooperation an Googles GMS Express, um das Zertifizierungsverfahren zu beschleunigen", sagte TL Lee, General Manager der Geschäftssparte Wireless Communication von MediaTek. "Mit Android Oreo (Go Edition) sind wir eine Partnerschaft mit Google eingegangen, um die Herausforderungen von Smartphones mit weniger Speicher in Bezug auf Performance zu meistern, und auf diese Weise die Nutzererfahrung für Konsumenten in Schlüsselmärkten in ganz Indien, im Mittleren Osten und Afrika, in Lateinamerika und Südostasien zu verbessern."



Android Oreo (Go Edition) setzt die anerkannten schlüsselfertigen Referenzen und Chipsätze von MediaTek ein, die speziell darauf ausgelegt sind, die Zeit zur Produktentwicklung und die Konformitätsprüfungen zu reduzieren. Ein breites Spektrum der SoCs von MediaTek unterstützt Android Oreo (Go Edition), darunter MT6739 und MT6737 für 4G-Geräte sowie MT6580 für 3G-Geräte. Sie verschaffen den Geräteherstellern den erforderlichen Umfang an Leistungen, den sie zur Entwicklung von Geräten für bestimmte Preissegmente und Märkte brauchen.



Android Oreo (Go Edition) Smartphones, angetrieben von MediaTek, werden weltweit ab dem ersten Quartal 2018 erhältlich sein.



Weitere Informationen über das Programm finden Sie unter: https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/



*Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.



Über MediaTek Inc.



MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, das jedes Jahr 1,5 Milliarden vernetzte Geräte zum Laufen bringt. Wir sind Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte aus dem Bereich Internet-der-Dinge (IoT). Unser Einsatz für Innovation hat uns zu einer treibenden Kraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen gemacht, einschließlich äußerst leistungseffizienter Mobilfunktechnologien und modernster Multimedialösungen für eine breite Produktpalette, zum Beispiel für Smartphones, Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automotive-Lösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und unterstützt sie dabei, ihre Ziele durch intelligente Technologien schneller zu erreichen. Die treibende Kraft hinter all unseren Handlungen nennen wir Everyday Genius. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediatek.com.



