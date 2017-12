Schwarzach am Main - Siltronic-Aktie: Investmentstory absolut intakt! Aktienanalyse Monatelang kannten die Kurse an der US-Hightech-Börse NASDAQ nur eine Richtung: nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).

Den vollständigen Artikel lesen ...