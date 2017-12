Travel24.com AG: Anordnung der Einziehung von Wertersatz durch das Landgericht Leipzig

Leipzig, den 7. Dezember 2017 - Dem Vorstand der Travel24.com AG wurde heute die Ur- teilsformel des Landgerichts Leipzig vom 4. Dezember 2017 in einer Strafsache gegen ehe- malige Unister-Manager förmlich zugestellt. Das Landgericht Leipzig hat in dem Urteil gegenüber der Nebenbeteiligten und angeblich Begünstigten, der Travel24.com AG, die Einziehung von Wertersatz in Höhe von EUR 1.737.656,60 angeordnet. Die Travel24.com AG war im relevanten Zeitraum mehrheitlich eine Tochtergesellschaft der sog. Unister-Gruppe. Eine Urteilsbegründung liegt der Tra- vel24.com AG derzeit nicht vor. Die Gesellschaft wird gegen das Urteil Revision vor dem Bundesgerichtshof einlegen, welches bis zur Entscheidung nicht in Rechtskraft erwächst.

Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person)

Travel24.com AG Investor Relations Katharinenstr. 1-3 04109 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com

