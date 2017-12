Liebe Leser,

Endzeitstimmung - was ist da denn los? Nachdem die Aktie des Möbelkonzerns Steinhoff am Mittwoch um 63 Prozent (XETRA) in den Keller rutschte, folgte am Donnerstag mit einem Verlust von gut 30 Prozent ein weiterer schwarzer Tag.

Zum Vergleich: Die Steinhoff-Aktie rangierte noch diesen Sommer bei deutlich über 4 Euro - im Sommer davor gar bei zeitweise über 6 Euro. Am Donnerstagnachmittag lag der Wert des Papiers gerade einmal noch bei rund 80 Cent.

"Die Aktie ... (Marco Schnepf)

