der wiedererstarkte Finanzsektor in Europa scheint sich einer immer größeren Beliebtheit bei Investoren zu erfreuen. Eine mögliche bevorstehende Zinswende könnte das Geschäft für viele Banken zudem wieder einfacher machen. Vontobel emittiert jetzt ein Protect Express Zertifikat auf den EURO STOXX® Banks Index. Ein weiteres Zertifikat wurde schon emittiert und ist bereits handelbar. Damit haben Anleger die Möglichkeit an der Entwicklung des europäischen Bankensektors zu partizipieren. Mit freundlichen Grüßen Ihr Vontobel Zertifikate-Team Protect Express Zertifikat auf EURO STOXX® Banks Index in Zeichnung bis 18. Dezember 2017 (16:00 Uhr) Basiswert EURO...

Den vollständigen Artikel lesen ...