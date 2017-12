Liebe Leser,

MorphoSys musste am Mittwoch zwar abermals einen Rücksetzer hinnehmen, doch am Donnerstag meldete sich der TecDAX-Titel bereits wieder mit einem Tagesgewinn von mehr als 2 % zurück. Ohnehin präsentiert sich die Aktie derzeit in starker Verfassung und dürfte nach Meinung von Chartanalysten sehr bald ein neues 15-Jahres-Hoch schaffen. Das Potenzial läge bei mehr als 10 %. Im Einzelnen: Für MorphoSys ging es am Donnerstag um etwa 2,5 % nach oben. Damit notiert die Aktie auf Wochensicht ... (Frank Holbaum)

