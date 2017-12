Beijing (ots/PRNewswire) - Das National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality (CPVT) hat einen unabhängigen Testbericht herausgegeben, aus dem hervorgeht, dass die bifazialen monokristallinen PERC-Zellen von LONGi Solar einen Weltrekord von 82,15 % bei der Bifazialität erreicht haben.



LONGi Solar hat sein bifaziales monokristallines PERC-Modul (Hi-MO2) auf der Shanghai SNEC 2017 vorgestellt. Ziel ist es, Module zu liefern, die der steigenden Marktnachfrage nach Produkten mit höherer Effizienz und den China Top-Runner-Programmen entsprechen.



Das Hi-MO2 von LONGi zeichnet sich durch Hochleistungstechnologie, hohe Energieausbeute und niedrige Stromgestehungskosten (LCOE) aus. Das Hi-MO2 ist für LONGi Solar ein Synonym für hocheffiziente, bifaziale Stromerzeugung und es ist der Ausgangspunkt des neuen Zeitalters der hocheffizienten, bifazialen, monokristallinen PERC-Stromerzeugungstechnologie.



Das Hi-MO2 übernimmt die besten Eigenschaften der Hi-MO1-Technologieplattform von LONGi - die Hochleistungs-PERC-Technologie mit geringer Degradation - und kombiniert sie mit bifazialer Technologie. In der Massenproduktion liegt der Wirkungsgrad der Frontseite bei über 21,2 %. Durch Lichteinfall auf der Rückseite kann ein deutlich höherer Energieertrag erzielt werden. Wenn die Energieausbeute der Rückseite den Gesamtwirkungsgrad des Moduls um 10 % erhöht, kann die Leistung des bifazialen PERC-Moduls 330 Watt für das 60-Zellen-Modul (300 Watt von der Vorderseite) und 396 Watt für das 72-Zellen-Modul (360 Watt von der Vorderseite) erreichen.



Die bifazialen PERC-Module verfügen über doppelte Glaslaminierung. Das Hi-MO2 kombiniert Mono-PERC-Technologie mit niedriger Degradation, die im ersten Jahr unter 2 % und im 30-Jahresdurchschnitt unter 0,45 % pro Jahr liegt und damit herkömmliche Module deutlich übertrifft. Des Weiteren verbessert die Verwendung eines Doppelglases die PID-Beständigkeit und sie kann die Lebensdauer des Moduls über 30 Jahre hinaus verlängern.



"Das Hi-MO2 dehnt die Vorteile des monokristallinen PERC auf die Rückseite des Moduls aus, ohne die Kosten zu erhöhen. Durch die Kombination von höherer Leistung und höherem Energieertrag reduziert das Hi-MO2 die LCOE und bringt Investoren in FV-Kraftwerke größere Vorteile", sagt Li Wenxue, President von LONGi Solar.



Die erfolgreiche Markteinführung von bifazialen monokristallinen Modulen ist ein Beweis für die Nachfrage im FV-Markt nach hocheffizienten, zuverlässigen und ertragsstarken Produkten und für die dauerhafte Innovationskraft von LONGi Solar im Bereich der monokristallinen PERC-Zelltechnologie.



Die Bifazialität von bifazialen PERC-Zellen auf dem Markt liegt bei etwa 75 %, und die monokristalline bifaziale PERC-Zelle von LONGi Solar hat die Bifazialität auf branchenführende 82,15 % erhöht, was nicht nur die Anwendungsszenarien für bifaziale PERC-Zellen erweitert, sondern auch die Kosteneffizienz zusätzlich zu höherer Energieausbeute verbessert hat.



