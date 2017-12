07.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Warimpex (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Personalausschuss des Aufsichtsrats der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) hat heute Dr. Daniel Folian mit 1. Januar 2018 zum Mitglied des Vorstands und neuen CFO der Warimpex nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 18. Dezember 2017 gefasst werden. Der bisherige CFO der Warimpex, Georg Folian, scheidet am 1. Jänner 2018 aus dem Vorstand aus. Dr. Daniel Folian (37) studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien...

