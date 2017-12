PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Dialog Semiconductor von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 22 Euro halbiert. Die jüngsten Aussagen des Apple-Zulieferers deuteten darauf hin, dass der amerikanische iPhone-Konzern bereits an einer eigenen Lösung für Chips zur Stromsteuerung (PMIC) arbeite, schrieb Analyst David O'Connor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber nicht klar, ob Dialogs Bauteile damit ersetzt werden oder neue Produkte damit bestückt werden sollen. Auch der Zeitpunkt sei bislang unklar. Die Wahrscheinlichkeit für das beste Szenario für Dialog sei aber gesunken./ag/ajx

Datum der Analyse: 07.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0249 2017-12-07/18:23