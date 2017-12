Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta030/07.12.2017/18:00) - Der Personalausschuss des Aufsichtsrats der Warimpex Finanz- und Beteili-gungs Aktiengesellschaft (Warimpex) hat heute Dr. Daniel Folian mit 1. Januar 2018 zum Mit-glied des Vorstands und neuen CFO der Warimpex nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 18. Dezember 2017 gefasst werden. Der bisherige CFO der Warimpex, Georg Folian, scheidet am 1. Jänner 2018 aus dem Vorstand aus. Dr. Daniel Folian (37) studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss sein Studium mit einem Doktorat im Jahr 2008 ab. Im Laufe seiner Karriere war er unter ande-rem bei der OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH sowie bei PwC Pricewaterhouse Coopers GmbH tätig. Seit elf Jahren ist er bei Warimpex als Prokurist und Head of Investor Relations tätig. Darüber hinaus hielt und hält Folian Management- und Aufsichtsratspositionen bei verschiedenen internationalen und österreichischen Gesellschaften.



(Ende)



Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com



ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Warschau



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512666000177



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 07, 2017 12:00 ET (17:00 GMT)