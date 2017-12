Die Aktie von Steinhoff hat nach dem 62%-igem Kurseinbruch gestern heute erneut massiv an Wert verloren und ist mit einem Abschlag von 46% aus dem Handel gegangen. Damit befindet sich der Titel nur noch auf Pennystock-Niveau. Wie am Abend bekannt wurde, will sich die Poco-Mutter wegen der aktuellen Unternehmenskrise offenbar schnell mit wichtigen Kreditgebern treffen. Bereits am...

