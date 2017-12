Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Roding (pta032/07.12.2017/18:20) - 07. Dezember 2017 - Die Mühlbauer Group gibt bekannt, den Zuschlag für die Umsetzung eines ID-Projektes erhalten zu haben. Das vom Unternehmen über die nächsten sechs Jahre schrittweise abzuarbeitende Auftragsvolumen beläuft sich auf umgerechnet rd. 89 Mio. EUR.



